Політолог: Нацкорпус допомагає УНЛ монополізувати лотерейний ринок

Він вважає, що такі погроми координуються провладними людьми.

"Всім відомо, що "Нацкорпус" ("Азов") знаходиться під контролем глави МВС Авакова. Або С14 - під контролем СБУ, причому їхній лідер сам про це заявив. Але особливо проявляє активність у нас саме "Нацкорпус", який бореться з "агентами Кремля". Нещодавно "патріоти" знову відзначилися на всю країну, влаштувавши в Святошинському районі столиці погром кіосків. Але не просто звичайних кіосків, а саме лотереї "М.С.Л". А поліція, як завжди, не особливо поспішала приїжджати на виклик. Що, як зазвичай, вказує на їх координацію", - написав Д.Корнейчук.

Він вважає, що погроми майна "М.С.Л" проводяться для зачистки ринку під іншого лотерейного оператора, пов'язаного з впливовими нардепами.

"Здавалося б, нашим "патріотам" зайнятися більше нічим, крім як громити лотереї? Але, зрозуміло, все банально: влада такими методами намагається переділити багатомільярдний лотерейний ринок. Природно, під себе. Точніше - під "Українську національну лотерею", яку ЗМІ пов'язують з нардепами від БПП Третьяковим-Загорієм. І, як бачимо, всіляко готова підсобити своїми "ручними радикалами".

Найсмішніше, що на власників лотереї "М.С.Л" традиційно навішений ярлик "агентів Кремля". Це у нас зараз модно, коли треба рейдернуть псевдо-російський бізнес. У зв'язку з чим, згадалося, як швидко закінчилися акції "Нацкорпуса" біля "Ощадбанку Росії", який реально належить Кремлю. Оскільки такий цирк можуть влаштовувати тільки з псевдо-російським бізнесом, а справжній російський бізнес влада боїться чіпати", - додав політолог.

Нагадаємо, керівником "Національного корпусу" є нардеп Андрій Білецький. Раніше в Нацполіції повідомили, що "Національний корпус" залучає до радикальних акцій і погромів підлітків 1999-2003 рр.

Експерти відзначають, що участь дітей у радикальних мітингах і проплачених акціях назавжди розкладає їх ще не сформовану психіку і розповіли, як уберегти дитину від них.

У свою чергу, колеги з ВР закликали А.Білецького не прикриватися дітьми.



