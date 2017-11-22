Політолог: Нацкорпус допомагає УНЛ монополізувати лотерейний ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. "Національний корпус" ("Азов") використовують для вирішення бізнес інтересів. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог Дмитро Корнейчук, коментуючи недавній погром "Нацкорпусом" майна оператора державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Він вважає, що такі погроми координуються провладними людьми.
"Всім відомо, що "Нацкорпус" ("Азов") знаходиться під контролем глави МВС Авакова. Або С14 - під контролем СБУ, причому їхній лідер сам про це заявив. Але особливо проявляє активність у нас саме "Нацкорпус", який бореться з "агентами Кремля". Нещодавно "патріоти" знову відзначилися на всю країну, влаштувавши в Святошинському районі столиці погром кіосків. Але не просто звичайних кіосків, а саме лотереї "М.С.Л". А поліція, як завжди, не особливо поспішала приїжджати на виклик. Що, як зазвичай, вказує на їх координацію", - написав Д.Корнейчук.
Він вважає, що погроми майна "М.С.Л" проводяться для зачистки ринку під іншого лотерейного оператора, пов'язаного з впливовими нардепами.
"Здавалося б, нашим "патріотам" зайнятися більше нічим, крім як громити лотереї? Але, зрозуміло, все банально: влада такими методами намагається переділити багатомільярдний лотерейний ринок. Природно, під себе. Точніше - під "Українську національну лотерею", яку ЗМІ пов'язують з нардепами від БПП Третьяковим-Загорієм. І, як бачимо, всіляко готова підсобити своїми "ручними радикалами".
Найсмішніше, що на власників лотереї "М.С.Л" традиційно навішений ярлик "агентів Кремля". Це у нас зараз модно, коли треба рейдернуть псевдо-російський бізнес. У зв'язку з чим, згадалося, як швидко закінчилися акції "Нацкорпуса" біля "Ощадбанку Росії", який реально належить Кремлю. Оскільки такий цирк можуть влаштовувати тільки з псевдо-російським бізнесом, а справжній російський бізнес влада боїться чіпати", - додав політолог.
Нагадаємо, керівником "Національного корпусу" є нардеп Андрій Білецький. Раніше в Нацполіції повідомили, що "Національний корпус" залучає до радикальних акцій і погромів підлітків 1999-2003 рр.
Експерти відзначають, що участь дітей у радикальних мітингах і проплачених акціях назавжди розкладає їх ще не сформовану психіку і розповіли, як уберегти дитину від них.
У свою чергу, колеги з ВР закликали А.Білецького не прикриватися дітьми.