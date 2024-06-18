Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои высказывания, убеждая суд, что это было их личное мнение и они имели в виду совсем другое, а не давление на суд с целью принятия им конкретного решения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Ростислав Кравец.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

К сожалению ситуация здесь действительно очень сложная, ведь политики постоянно пытаются избегать ответственности, заявляя, что это было их личное мнение. Однако есть случаи, в том числе в нашей практике, когда народных депутатов удалось привлечь к ответственности за высказывания, которые давили на суд, за оскорбления судьи, за высказывания, что судья совершил какие-то там преступления и дискредитацию суда в целом - отметил Кравец.

По его словам, в некоторых случаях необходимо проведение лингвистической экспертизы высказываний депутатов, для того, чтобы доказать в суде, что в их словах было давление на суд. При этом, по его словам, часто при привлечении к ответственности политики пытаются доказать, что совсем не то имели в виду, чем написано в их сообщениях или было заявлено устно.

"Очень часто политики, когда попадают в суд в качестве ответчиков, начинают рассказывать, что они не то имели в виду", - отметил Кравец.

Напомним

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.