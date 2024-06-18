Політики завжди намагаються уникати відповідальності за свої слова - адвокат

Політики завжди намагаються уникати відповідальності за свої висловлювання, переконуючи суд, що це була їхня особиста думка і вони мали на увазі зовсім інше, а не тиск на суд з метою прийняття ним конкретного рішення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Ростислав Кравець.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

На жаль ситуація тут дійсно дуже складна, адже політики постійно намагаються уникати відповідальності, заявляючи що це була їхня особиста думка. Однак є випадки, в тому числі в нашій практиці, коли народних депутатів вдалося притягнути до відповідальності за висловлювання, що тиснули на суд, за образи судді, за висловлювання, що суддя вчинив якісь там злочини і дискредитацію суду в цілому - зазначив Кравець.

За його словами, у деяких випадках необхідне проведення лінгвістичної експертизи висловлювань депутатів, для того, аби довести в суді, що у їхніх словах був тиск на суд. При цьому, за його словами, часто під час притягнення до відповідальності політики намагаються довести, що зовсім не те мали на увазі, ніж написано у їхніх дописах чи було заявлено усно.

"Дуже часто політики, коли потрапляють до суду як відповідачі, починають розповідати, що вони не те мали на увазі", - зазначив Кравець.

Нагадаємо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.