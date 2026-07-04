Покушение в Монако: СМИ сообщают, что Ермолаев вышел из комы и его состояние улучшилось

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, вышел из комы, и его состояние значительно улучшилось, передает УНН со ссылкой на Nice Matin.

Детали

По данным издания, спутница украинского бизнесмена Анна Насобина после покушения была доставлена в больницу в Ницце в критическом состоянии. Ей ампутировали конечности, и, по данным прокуратуры Монако, ее жизнь остается в опасности.

В покушении на Ермолаева в Монако подозревают женщину, которая может находиться в одной из стран ЕС - СМИ

"В последние дни украинцы неоднократно делали переливания крови, и она рискует потерять несколько органов чувств (зрение, слух, речь). Ей уже ампутировали обе ноги", - говорится в материале.

Кроме того, издание сообщает, что "Вадим Ермолаев, госпитализированный в Марселе, вышел из комы, и его состояние значительно улучшилось".



13-летний ребенок, также пострадавший во время взрыва, был госпитализирован в детскую больницу в Ницце с травмами, не угрожающими жизни.

Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на семью Ермолаева

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого, по сообщениям, пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. По информации СМИ, все трое сразу были доставлены в больницу.

Сразу сообщалось, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.

Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.