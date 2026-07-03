Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на семью Ермолаева

Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, что позволит более эффективно координировать расследование покушения на семью бизнесмена Вадима Ермолаева, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора взаимодействует с компетентными органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами для обмена информацией и координации дальнейших процессуальных действий.

Также Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, что позволит более эффективно координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности - говорится в сообщении.

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Добавим

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 1 июля было начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство трех лиц, среди которых ребенок, в Княжестве Монако.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, 29 июня 2026 года возле жилого дома в Монако было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва пострадали трое членов одной семьи. Потерпевшие госпитализированы.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно оконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу.

Украинские правоохранительные органы принимают все предусмотренные законом меры для установления возможного исполнителя этого преступления на территории Украины, а также лиц, которые могли быть причастны к его организации и заказу... Следствие продолжается - говорится в сообщении.

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Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого, по сообщениям, пострадали трое человек: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. По информации СМИ, все трое сразу были доставлены в больницу.

Сразу сообщалось, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.

Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.