Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на семью Ермолаева

$44.800.0351.080.10
ukenru
15:56 • 6664 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
15:00 • 15649 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 23697 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 23707 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
3 июля, 10:57 • 24223 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 40149 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
3 июля, 07:10 • 33020 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
3 июля, 07:01 • 28970 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 28783 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 36145 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
88%
745мм
Популярные новости
Во Львове задержали российского "крота" за попытку диверсии на оборонном предприятииPhoto3 июля, 09:24 • 15152 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 32220 просмотра
Киев и область перевели на экстренные отключения света3 июля, 11:05 • 19854 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13801 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 8522 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto16:05 • 8592 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 23701 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 32276 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 40150 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 50588 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Парагвай
Мексика
Канада
Реклама
УНН Lite
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 13852 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 45207 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 89774 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 122595 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 134937 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на семью Ермолаева

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы для расследования покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По данным следствия, 29 июня возле жилого дома сработало взрывное устройство, пострадали трое членов семьи.

Офис Генпрокурора инициирует создание международной следственной группы по делу о покушении на семью Ермолаева

Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, что позволит более эффективно координировать расследование покушения на семью бизнесмена Вадима Ермолаева, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Офис Генерального прокурора взаимодействует с компетентными органами Княжества Монако и другими иностранными партнерами для обмена информацией и координации дальнейших процессуальных действий.

Также Офис Генерального прокурора инициирует создание международной следственной группы, что позволит более эффективно координировать расследование, установить всех причастных к преступлению и обеспечить их привлечение к ответственности 

- говорится в сообщении.

В покушении на Ермолаева в Монако подозревают женщину, которая может находиться в одной из стран ЕС - СМИ02.07.26, 22:39 • 4844 просмотра

Добавим

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 1 июля было начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство трех лиц, среди которых ребенок, в Княжестве Монако.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, 29 июня 2026 года возле жилого дома в Монако было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва пострадали трое членов одной семьи. Потерпевшие госпитализированы.

Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно оконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по заказу.

Украинские правоохранительные органы принимают все предусмотренные законом меры для установления возможного исполнителя этого преступления на территории Украины, а также лиц, которые могли быть причастны к его организации и заказу... Следствие продолжается 

- говорится в сообщении.

Интерпол выдал красное уведомление на розыск подозреваемой во взрыве в Монако03.07.26, 13:07 • 5258 просмотров

Напомним 

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого, по сообщениям, пострадали трое человек: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. По информации СМИ, все трое сразу были доставлены в больницу.

Сразу сообщалось, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки. 

Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. 

Антонина Туманова

Криминал и ЧП