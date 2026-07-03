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Интерпол выдал красное уведомление на розыск подозреваемой во взрыве в Монако

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Интерпол объявил красное уведомление в отношении Анастасии Березовской, подозреваемой во взрыве в Монако, где ранены три человека, среди которых украинский магнат Вадим Ермолаев. Подозреваемая проживает в Германии, её маршрут побега прослежен через Францию и Италию.

Интерпол выдал красное уведомление на розыск подозреваемой во взрыве в Монако
Фото: Nice-Matin / Sébastien Botella

Интерпол объявил красное уведомление, международный ордер на арест, в отношении подозреваемой во взрыве в Монако, где ранены три человека, среди которых называют украинского магната, сообщает Nice-Matin, пишет УНН.

Детали

"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - пишет издание Nice-Matin.

Подозреваемая имеет украинское происхождение, и ее последний известный адрес был в Германии, сообщил прокурор Монако на пресс-конференции, состоявшейся в эту пятницу утром.

Расследование привело к идентификации немецкого номерного знака "на транспортном средстве, арендованном специально для доставки посылки", и отслеживанию маршрута побега подозреваемой из Франции в Италию, а затем в другие европейские страны, прежде чем она добралась до своего дома, пояснил прокурор.

"На нее выдан международный ордер на арест", - говорится в сообщении.

Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства01.07.26, 12:48 • 28638 просмотров

Справка

Красное уведомление (Red Notice) Интерпола - это международный запрос на розыск и временное задержание лица с целью его последующей экстрадиции. 

Напомним 

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого, по сообщениям, пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. По информации СМИ, все трое сразу были доставлены в больницу.

Сразу сообщалось, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки. 

Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. 

Юлия Шрамко

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