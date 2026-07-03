Интерпол выдал красное уведомление на розыск подозреваемой во взрыве в Монако
Киев • УНН
Интерпол объявил красное уведомление в отношении Анастасии Березовской, подозреваемой во взрыве в Монако, где ранены три человека, среди которых украинский магнат Вадим Ермолаев. Подозреваемая проживает в Германии, её маршрут побега прослежен через Францию и Италию.
Интерпол объявил красное уведомление, международный ордер на арест, в отношении подозреваемой во взрыве в Монако, где ранены три человека, среди которых называют украинского магната, сообщает Nice-Matin, пишет УНН.
Детали
"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - пишет издание Nice-Matin.
Подозреваемая имеет украинское происхождение, и ее последний известный адрес был в Германии, сообщил прокурор Монако на пресс-конференции, состоявшейся в эту пятницу утром.
Расследование привело к идентификации немецкого номерного знака "на транспортном средстве, арендованном специально для доставки посылки", и отслеживанию маршрута побега подозреваемой из Франции в Италию, а затем в другие европейские страны, прежде чем она добралась до своего дома, пояснил прокурор.
"На нее выдан международный ордер на арест", - говорится в сообщении.
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Справка
Красное уведомление (Red Notice) Интерпола - это международный запрос на розыск и временное задержание лица с целью его последующей экстрадиции.
Напомним
30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого, по сообщениям, пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын. По информации СМИ, все трое сразу были доставлены в больницу.
Сразу сообщалось, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.
СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических колл-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.
Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.