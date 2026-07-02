В покушении на Ермолаева в Монако подозревают женщину, которая может находиться в одной из стран ЕС - СМИ

Полиция Монако установила личность женщины, подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева, в результате которого тяжело пострадали сам бизнесмен, его партнерша и сын-подросток. Исполнительницей была женщина, которая с целью маскировки переоделась в мужскую одежду. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, лицо, подозреваемое в оставлении сумки-ловушки, на самом деле является женщиной.

"Согласно нашей информации, учитывая данные, собранные в ходе расследования, "это лицо, вероятно, маскируется, чтобы выглядеть как мужчина", - говорится во внутренней записке полиции Монако.

Также, по данным издания, лицо, оставившее сумку с взрывчаткой у подножия дома, в тот же день, когда произошли события, несколько раз обследовало местность. Незадолго до 21:00 этого понедельника подозреваемая заметила украинскую семью в этом районе возле площади де Мюлен и решила проследить за ней.

Издание добавляет, что подозреваемая была обнаружена в одной из стран ЕС.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый сбежал во Францию. Прокуратура Монако квалифицировала этот взрыв как покушение на убийство, а не террористический акт.

СМИ сообщали о возможной связи семьи Ермолаева с международными сетями мошеннических кол-центров в Днепре. Речь идет о схемах телефонного мошенничества, которые, по данным следствия в разных странах, действовали под видом инвестиционных платформ и сервисов поддержки.

Вадим Ермолаев - основатель корпорации Alef и один из самых известных девелоперов и промышленников Украины. Его бизнес-интересы охватывают недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добычу полезных ископаемых, логистику и алкогольную отрасль. В 2019 году бизнесмен отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра. Также, вероятно, имеет гражданство Израиля.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по факту покушения на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.