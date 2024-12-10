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Покушение на волонтеров из Черкасской области: СБУ изъяла взрывчатку и задержала подозреваемых

Покушение на волонтеров из Черкасской области: СБУ изъяла взрывчатку и задержала подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 4665 просмотра

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Правоохранители задержали преступную группу, которая планировала взорвать волонтерскую семью в Черкасской области. Злоумышленники подготовили 4 самодельных взрывных устройства из-за неуплаты долга за ремонтные работы.

Правоохранители нейтрализовали преступную группу, которая пыталась совершить покушение на убийство на семью волонтеров из Черкасской области, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили покушение на семью волонтеров в Черкасской области. Речь идет о руководительнице благотворительного фонда, который помогает Силам обороны, и ее муже - демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой.

По информации, правоохранителями была нейтрализована преступная группа, которая с помощью самодельных взрывных устройств пыталась взорвать волонтеров прямо в их доме.

Говорится, что основными мотивами покушения стало то, что волонтеры отказались платить долг за ремонтные работы в их доме.

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Для совершения преступления злоумышленники подготовили 4 самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. Они планировали забросить взрывчатку в спальню, где находились потерпевшие. Однако злоумышленников с поличным поймала СБУ, когда те готовились к проникновению в помещение потерпевших.

У фигурантов изъяли самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

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Двум организаторам группы выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Также планируется подозрение их сообщнику. Сейчас они находятся под стражей, а грозит им пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Киевской и Николаевской областях задержана группа диверсантов, которые поджигали энергообъекты Укрзализныци. Среди задержанных - двое взрослых в Киеве и четверо подростков в Николаевской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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