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Улучшение работы украинско-европейской границы: правительство поставило три ключевые задачи

Улучшение работы украинско-европейской границы: правительство поставило три ключевые задачи

Киев • УНН

 • 831453 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что путь Украины в Европейский Союз является неизменным, а важной составляющей этого пути является развитие быстрой логистики в западном направлении. Поэтому Кабмин поставил три ключевые задачи для улучшения работы границы с Европой, информирует УНН.

Детали

По словам премьер-министра правительство в рамках улучшения работы украинско-европейской границы ставит три ключевые задачи. 

«Первая — развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. Сейчас на границе с ЕС их функционирует 21. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах — создание еще девяти пунктов пропуска и модернизация тринадцати», — сообщил Денис Шмыгаль.

Известно, что больше всего работ планируют провести на границе с Польшей. И уже есть договоренность о получении Украиной 160 млн евро льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска, закупки сканеров на границе между двумя странами.

“Также на прошлой неделе во время визита правительственной делегации в Бухарест договорились с Румынией, что будем вместе развивать подъезные пути и железнодорожную инфраструктуру, будем двигаться к упрощению пограничного контроля», — добавил премьер-министр.

Он добавил, что между Украиной и Румынией уже есть договоренности о перегрузке украинской продукции в морских и речных портах Румынии и о сотрудничестве в Дунайских портах.

«Вторая задача — совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. То есть, будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе. Во время визита в Бухарест Украина сделала соответствующее предложение и Румынии», — отметил Шмыгаль.

А третьей задачей является продолжение реализации «таможенного безвиза» со странами ЕС, а именно обмен таможенной информацией о транзитных товарах в режиме реального времени. Так благодаря этому, за десять месяцев работы безвиза уже оформлено 15 тыс. транзитных деклараций в обе стороны.

«Теперь имеем задачу перевести таможни на новое программное обеспечение, чтобы соответствовать европейским стандартам», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр добавил, что уже на шестнадцати украинских пунктах пропуска работает электронная очередь для грузового транспорта. А в середине декабря прошлого года ею воспользовались более 347 тысяч раз. Сейчас за сутки 2,6 тыс. грузовиков пересекают границу с помощью этого сервиса.

“На семи пунктах пропуска успешно тестируем еЧергу для автобусов. Следующими пользователями будут водители легковых авто. И все это снова для комфорта людей и бизнеса”, - сказал Шмыгаль.

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