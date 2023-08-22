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Покращення роботи українсько-європейського кордону: уряд поставив три ключових завдання

Покращення роботи українсько-європейського кордону: уряд поставив три ключових завдання

Київ • УНН

 • 831455 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що шлях України до Європейського Союзу є незмінним, а важливою складовою цього шляху є розвиток швидкої логістики в західному напрямку. Тому Кабмін поставив три ключові завдання для покращення роботи кордону з Європою, інформує УНН.

Деталі

За словами премʼєр-міністра уряд у рамках покращення роботи українсько-європейського кордону ставить три ключові завдання. 

«Перше — розбудова прикордонної інфраструктури. Зокрема, мережі автомобільних пунктів пропуску. Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти пунктів пропуску та модернізація тринадцяти», — повідомив Денис Шмигаль.

Відомо, що найбільше робіт планують провести на кордоні з Польщею. І вже є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів на кордоні між двома країнами.

“Також минулого тижня під час візиту урядової делегації до Бухаресту домовилися з Румунією, що будемо разом розвивати під’їзні шляхи та залізничну інфраструктуру, будемо рухатися до спрощення прикордонного контролю», — додав прем’єр-міністр.

Він додав, що між Україною та Румунією вже є домовленості про перевантаження української продукції в морських та річкових портах Румунії та про співробітництво в Дунайських портах.

«Друге завдання — спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Тобто, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні. Під час візиту до Бухаресту Україна зробила відповідну пропозицію і Румунії», — зазначив Шмигаль.

А третім завданням є продовження реалізації «митного безвізу» з країнами ЄС, а саме обмін митною інформацією щодо транзитних товарів у режимі реального часу. Так завдяки цьому, за десять місяців роботи безвізу вже оформлено 15 тис. транзитних декларацій в обидва боки.

«Тепер маємо завдання перевести митниці на нове програмне забезпечення, щоб відповідати європейським стандартам», - додав Шмигаль

Доповнення

Премʼєр-міністр додав, що вже на шістнадцяти українських пунктах пропуску працює електронна черга для вантажного транспорту. А середини грудня минулого року нею скористалися більш ніж 347 тисяч разів. Зараз за добу 2,6 тис. вантажівок перетинають кордон за допомогою цього сервісу.

“На семи пунктах пропуску успішно тестуємо єЧергу для автобусів. Наступними користувачами будуть водії легкових авто. І все це знову для комфорту людей та бізнесу”, - сказав Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не планувала скасовувати безвізовий режим з Ізраїлем - посол

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