Пока на нашей земле будут захватчики, никто не сядет за стол переговоров с россией - Зеленский

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"Украина предложила миру свою Формулу Мира. Пока на нашей земле будут захватчики, никто не сядет за стол переговоров с россией. Захватчик должен убираться прочь. И у мира достаточно сил, чтобы заставить россию восстанавливать мир шаг за шагом.

Мы разработали Формулу мира таким образом, чтобы обеспечить поддержку каждого из ее пунктов резолюции ООН. И таким образом, чтобы каждый в мире мог выбрать путь, в который он мог бы внести свой вклад. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки мы находим поддержку нашей Формулы. И мы продолжаем эту работу", - отметил Зеленский.

Детали

Зеленский добавил, что накануне был на саммите Лиги арабских государств, где также обсуждалась украинская Формула мира.

"Нас объединяет еще один принцип – рациональность. Мы всегда действуем практически, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности является украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы.

Накануне я был на саммите Лиги арабских государств, и мы делаем все, чтобы объединить весь мир вокруг формулы мира – вокруг мирного саммита, который даст толчок реализации формулы.

Хотелось бы в рамках наших встреч сегодня обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита", - подчеркнул Глава государства.

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