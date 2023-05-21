Поки на нашій землі будуть загарбники, ніхто не сяде за стіл переговорів з росією - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на виступі сесії саміту "Групи семи" заявив, що поки на нашій землі будуть загарбники, ніхто не сяде за стіл переговорів з росією, передає УНН.
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"Україна запропонувала світові свою Формулу Миру. Поки на нашій землі будуть загарбники, ніхто не сяде за стіл переговорів з росією. Загарбник повинен забиратися геть. І у світу достатньо сил, щоб змусити росію відновлювати мир крок за кроком.
Ми розробили Формулу миру таким чином, щоб забезпечити підтримку кожного з її пунктів резолюції ООН. І таким чином, щоб кожен у світі міг вибрати шлях, до якого він міг би зробити свій внесок. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки ми знаходимо підтримку нашої Формули. І ми продовжуємо цю роботу", - зазначив Зеленський.
Деталі
Зеленський додав, що напередодні був на саміті Ліги арабських держав, де також обговорювалася українська Формула миру.
"Нас об’єднує ще один принцип – раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули.
Напередодні я був на саміті Ліги арабських держав, і ми робимо все, щоб обʼєднати увесь світ навколо формули миру – навколо мирного саміту, який дасть поштовх реалізації формули.
Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - наголосив Глава держави.
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