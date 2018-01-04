Похолодание в США: полиция Луизианы "разыскивает" королеву Эльзу из мультфильма "Холодное сердце"

Таким образом правоохранители решили предупредить горожан о надвигающихся морозов. По сюжету мультфильма Эльза нечаянно наложила заклятье на свое королевство и обрекла на вечную зиму его жителей.

"Из-за погоды мы имеем дело с очень опасной личностью. Приближаться с осторожностью!" - говорится в "ордере на арест".

Полицейские прикрепили к сообщению изображение Эльзы на плакате "в розыске". Королевы - "живую или мертвую" - предлагается денежное вознаграждение в размере 100 млн долл.

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Правоохранители отметили, что "позаимствовали" постер у своих коллег из Харлана (штат Кентукки), которые столкнулись с аналогичной проблемой в 2015 году.

При этом температура в Слайделле опустилась лишь немного ниже нуля, однако в городе сохраняется ветреная погода.