Похолодання в США: поліція Луїзіани "розшукує" королеву Ельзу з мультфільму "Холодне серце"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Поліція міста Слайделлі (штат Луїзіана) "оголосила в розшук" королеву Ельзу з анімаційного фільму студії Disney "Холодне серце" (Frozen, 2013). Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці поліцейського управління в Facebook, передає УНН.
Таким чином правоохоронці вирішили попередити городян, що насуваються морози. За сюжетом мультфільму Ельза ненавмисно наклала закляття на своє королівство і прирекла на вічну зиму його жителів.
"Через погоду ми маємо справу з дуже небезпечною особою. Наближатися з обережністю!" - йдеться в "ордері на арешт". Поліцейські прикріпили до повідомлення зображення Ельзи на плакаті "в розшуку". За королеву - "живу або мертву" - пропонується грошова винагорода в розмірі 100 млн дол.
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Правоохоронці зазначили, що "запозичили" постер у своїх колег з Харлана (штат Кентуккі), які зіткнулися з аналогічною проблемою в 2015 році.
При цьому температура в Слайделлі опустилася лише трохи нижче нуля, однак в місті зберігається вітряна погода.