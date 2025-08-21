$41.360.10
Пока Европа ждет Трампа, Путин побеждает, инициатива принадлежит России - The Times

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Журналист The Times Эдвард Лукас утверждает, что угрозы усиления санкций США в отношении России исчезли. Встреча Путина с Трампом на Аляске стала сигналом о провале попыток Запада сделать Россию дипломатическим изгоем, без радикального увеличения внешней поддержки Украина будет испытывать трудности.

Пока Европа ждет Трампа, Путин побеждает, инициатива принадлежит России - The Times

Угрозы усиления санкций США в отношении России исчезли, теперь вопрос в том, насколько сильно глава Белого дома Дональд Трамп будет "выкручивать руки" Украине, а не Кремлю. Об этом пишет журналист The Times Эдвард Лукас, сообщает УНН.

Детали

По его словам, встреча российского диктатора Владимира Путина с Трампом на Аляске стала сигналом для россиян и мира о провале попыток Запада сделать Россию дипломатическим изгоем, а также подчеркнула психологическое влияние Путина на президента США, который "громко настаивает на том, что российский лидер действительно хочет мира".

Европейцы пытаются завышать свои шансы. Они знают, что Путин неискренен. Их самая большая надежда, как и раньше, - на то, что Трамп осознает это и присоединится к ним, чтобы помочь Украине и надавить на Россию. ... Встреча Путина и Зеленского может обнажить непоколебимость России

- отмечает автор.

По его мнению, единственная настоящая безопасность Украины заключается в собственной военной силе, а приоритет Путина - подорвать ее.

Однако без радикального увеличения внешней поддержки Украина будет испытывать трудности. Выпуск российских беспилотников стремительно растет, с перспективой массированных атак, которые этой зимой перегрузят противовоздушную оборону Украины

- говорится в статье.

Журналист добавляет, что нынешняя дипломатия и дискуссии слишком узко ограничивают центральный вопрос - поиск путей для завершения войны в Украине путем переговоров.

"Из Москвы видно, что происходит гораздо более широкое соревнование, целью которого является разрушить старые правила и альянсы, чтобы создать мир, где прав тот, кто сильнее. Пока мы не поймем, как наши враги видят вещи, мы вряд ли найдем способ их победить", - резюмирует Лукас.

Напомним

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопросы безопасности решать без Российской Федерации "не получится", а диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда".

Вадим Хлюдзинский

