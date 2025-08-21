$41.360.10
Поки Європа чекає на Трампа, путін перемагає, ініціатива належить росії - The Times

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Журналіст The Times Едвард Лукас стверджує, що погрози посилення санкцій США щодо росії зникли. Зустріч путіна з Трампом на Алясці стала сигналом про провал спроб Заходу зробити росію дипломатичним ізгоєм, без радикального збільшення зовнішньої підтримки Україна матиме труднощі.

Поки Європа чекає на Трампа, путін перемагає, ініціатива належить росії - The Times

Погрози посилення санкцій США щодо росії зникли, тепер питання в тому, наскільки сильно глава Білого дому Дональд Трамп "викручуватиме руки" Україні, а не кремлю. Про це пише журналіст The Times Едвард Лукас, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зустріч російського диктатора володимира путіна з Трампом на Алясці стала сигналом для росіян та світу про провал спроб Заходу зробити росію дипломатичним ізгоєм, а також підкреслила психологічний вплив путіна на президента США, який "голосно наполягає на тому, що російський лідер справді хоче миру". 

Європейці намагаються завищувати свої шанси. Вони знають, що путін нещирий. Їхня найбільша надія, як і раніше, - на те, що Трамп усвідомить це та приєднається до них, щоб допомогти Україні та натиснути на росію. ... Зустріч путіна і Зеленського може оголити непохитливість росії

- зазначає автор.

На його думку, єдина справжня безпека України полягає у власній військовій силі, а пріоритет путіна - підірвати її.

Однак без радикального збільшення зовнішньої підтримки Україна матиме труднощі. Випуск російських безпілотників стрімко зростає, з перспективою масованих атак, які цієї зими перевантажать протиповітряну оборону України

- йдеться у статті.

Ердоган та путін провели телефонну розмову, обговоривши переговори в Стамбулі та зустріч на Алясці

Журналіст додає, що нинішня дипломатія та дискусії занадто вузько обмежують центральне питання - пошук шляхів для завершення війни в Україні шляхом переговорів.

"З москви видно, що відбувається набагато ширше змагання, метою якого є зруйнувати старі правила та альянси, щоб створити світ, де правий той, хто сильніший. Поки ми не зрозуміємо, як наші вороги бачать речі, ми навряд чи знайдемо спосіб їх перемогти", - резюмує Лукас.

Нагадаємо

міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", а діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".

"Памʼятаємо помилку "Будапешту": Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки країн-партнерів

Вадим Хлюдзинський

