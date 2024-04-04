ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  5696 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  5632 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  49186 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55816 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72431 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134316 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133933 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  164108 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Новости по теме
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
Эксклюзив

  •  5632 просмотра
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

  •  2771 просмотра
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

  •  4033 просмотра
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

  •  2592 просмотра
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

  •  5387 просмотра
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

  •  10984 просмотра
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

  •  11417 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

  •  10667 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

  •  12348 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

  •  11443 просмотра

Популярные

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

  •  129524 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

  •  122939 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

  •  117036 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

  •  103436 просмотра
Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

Появились фото многоэтажки в Харькове, в которую попал ночью "шахед"

  •  113060 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  164108 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  241789 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  246452 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  279738 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  548583 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, в Украине пока не выявлено ни одного положительного результата на холероподобный вибрион.

Общество •   •  5632 просмотра
Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Война •   •  2771 просмотра
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

Кулеба призвал Блинкена найти пути скорейшего предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для противодействия усилению воздушного террора со стороны России.

Война •   •  4033 просмотра
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot

В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

В ЕС призвали Грузию отказаться от повторного пересмотра законопроекта о "прозрачности иностранного влияния" из-за его потенциального влияния на свободу СМИ.

Новости Мира •   •  2592 просмотра
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"

В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.

Криминал и ЧП •   •  5387 просмотра
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек

МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

Китай призывает к политическому урегулированию войны в Украине путем переговоров без победителей и побежденных, выступая против военных действий.

политика •   •  10984 просмотра
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Вето России на контроль над баллистическими ракетами Северной Кореи и их сотрудничество в предоставлении оружия для нападения на Украину свидетельствует о тесных связях между россией и Северной Кореей на фоне российской агрессии против Украины, указывает Боррель.

Война •   •  11417 просмотра
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.

Общество •   •  10667 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня

Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Война •   •  12348 просмотра
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов

В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО

Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

политика •   •  11443 просмотра
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО