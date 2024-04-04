На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

На данный момент в Украине не было выявлено положительных находок холероподобного вибриона. Усиленный сезон наблюдения за холерой начинается с 1 июня. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Детали

"Усиленный сезон наблюдения за холерой начинается ежегодно с 1 июня до 1 октября, наблюдение - эпиднадзор за холерой ведется круглогодично", - сообщили УНН в Минздраве.

В Минздраве отметили, что всего с июня по октябрь 2023 года (сезон усиленного наблюдения за холерой) по всей стране обследовано 12 604 человека с острой кишечной инфекцией, случаев или вспышек холеры не выявлено.

Пока что находок не было - ответил Кузин на вопрос, были ли уже обнаружены положительные находки холероподобного вибриона в Украине

Контекст

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 3 апреля сообщил, что в Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Поэтому оккупационные власти пытаются оперативно замолчать о ситуации необъявленным карантином.

Он сообщил, что сейчас в разных школах Мариуполя уже есть более 10 случаев заболевания холерой. Андрющенко отметил, что еще рано говорить об эпидемии, но есть большая угроза, что ситуация может быстро набирать обороты.