Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - КузинЭксклюзив
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача, в Украине пока не выявлено ни одного положительного результата на холероподобный вибрион.
Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники
За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях Объединенные силы ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Кулеба призвал Блинкена найти способы предоставить больше систем Patriot
Кулеба призвал Блинкена найти пути скорейшего предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для противодействия усилению воздушного террора со стороны России.
В ЕС обеспокоены решением Грузии о повторном пересмотре законопроекта об "иностранных агентах"
В ЕС призвали Грузию отказаться от повторного пересмотра законопроекта о "прозрачности иностранного влияния" из-за его потенциального влияния на свободу СМИ.
В Германии раскрыли убийство косметолога из Украины: полиция за три года проверила на ДНК почти 100 человек
Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.
МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"
Китай призывает к политическому урегулированию войны в Украине путем переговоров без победителей и побежденных, выступая против военных действий.
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР
Вето России на контроль над баллистическими ракетами Северной Кореи и их сотрудничество в предоставлении оружия для нападения на Украину свидетельствует о тесных связях между россией и Северной Кореей на фоне российской агрессии против Украины, указывает Боррель.
Смертельное ДТП на блокпосту: суд оставил под стражей Тандыра до 2 июня
Судье Алексею Тандыру, председателю Макаровского районного суда Киевской области, грозит до 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором 26 мая погиб боец Национальной гвардии, и его содержание под стражей продлено до 2 июня 2024 года.
Зеленский после Ставки: Силам обороны удалось остановить продвижение российских оккупантов
Президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обсудил ситуацию на фронте, закупку беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
В Румынии отметили острую необходимость сохранять поддержку пути Украины в НАТО
Министр иностранных дел Румынии отметил настоятельную необходимость сохранения решительной поддержки евроатлантического пути Украины, заявив, что Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.