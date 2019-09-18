Угрозу взорвать мост Метро полиция квалифицировала как подготовку к теракту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правоохранители квалифицируют действия на мосту Метро в столице, где неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом, как подготовку к террористическому акту. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Напомним, по предварительной информации, неизвестный, угрожавший взорвать мост Метро, произвел несколько выстрелов в воздух.
Напомним, в Киеве проводят специальную полицейскую операцию из-за того, что на мосту Метро неизвестный угрожает взрывом.