Угрозу взорвать мост Метро полиция квалифицировала как подготовку к теракту

"Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, по предварительной информации, неизвестный, угрожавший взорвать мост Метро, произвел несколько выстрелов в воздух.

Напомним, в Киеве проводят специальную полицейскую операцию из-за того, что на мосту Метро неизвестный угрожает взрывом.