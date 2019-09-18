Погрозу підірвати міст Метро поліція кваліфікувала як підготовку до теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Правоохоронці кваліфікують дії на мосту Метро в столиці, де невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом, як підготовку до терористичного акту. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу поліції Києва у Facebook.
“Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту”, — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, невідомий, що погрожував підірвати міст Метро, здійснив кілька пострілів в повітря.
Нагадаємо, у Києві проводять спеціальну поліцейську операцію через те, що на мосту Метро невідомий погрожує вибухом.