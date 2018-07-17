Погром лагеря ромов на Лысой горе: координатору С14 завтра будут выбирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Голосеевский районный суд Киева завтра продолжит рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения представителю организации С14 Сергею Мазуру, подозреваемому в хулиганстве за разгон ромов на Лысой горе, передает УНН со ссылкой на сообщение организации в соцсетях С14.
По информации организации, суд сегодня в 13:00 начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о применении меры пресечения.
Заседание будет продолжено завтра в 9:00.
Прокуратура просила избрать для координатора С14 меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.
Как сообщал УНН, 21 апреля 2018 года ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
10 июля одному из фигурантов нападения на поселение ромов на Лысой горе в Голосеевском районе столицы объявили о подозрении.
Также сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире пресс-секретаря организации С14 Сергея Мазура.