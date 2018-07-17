Погром табору ромів на Лисій горі: координатору С14 завтра обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Голосіївський районний суд Києва завтра продовжить розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу речнику організації С14 Сергію Мазуру, підозрюваного у хуліганстві за розгін ромів на Лисій горі, передає УНН з посиланням на повідомлення організацію у соцмережах С14.
За інформацією організації, суд сьогодні о 13:00 розпочав розгляд клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу.
Засідання буде продовжено завтра о 9:00.
Прокуратура просила обрати для координатора С14 запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою.
Як повідомляв УНН, 21 квітня 2018 року роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
10 липня одному з фігурантів нападу на поселення ромів на Лисій горі у Голосіївському районі столиці оголосили про підозру.
Також повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки в помешканні речника організації С14 Сергія Мазура.