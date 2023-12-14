Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ

В Сумской области за прошедшие сутки украинские пограничники вступили в бой с представителями диверсионно-разведывательной группы рф, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой - говорится в сообщении ГПСУ.

Для усиления направления на место отправили резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате боя - оккупанты отошли, потери врага уточняются", - отмечают в ведомстве.