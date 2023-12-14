Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ
Киев • УНН
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, что привело к отступлению агрессора. На подкрепление были привлечены резервные силы и артиллерийские подразделения.
В Сумской области за прошедшие сутки украинские пограничники вступили в бой с представителями диверсионно-разведывательной группы рф, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
За прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой
Для усиления направления на место отправили резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
"В результате боя - оккупанты отошли, потери врага уточняются", - отмечают в ведомстве.
Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, что привело к отступлению агрессора. На подкрепление были привлечены резервные силы и артиллерийские подразделения.
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