Погода в Украине: где завтра ожидать дожди и гололедицу на дорогах
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют на завтра облачную погоду с дождями на Правобережье и гололедом на северо-востоке. Температура будет колебаться от -1° до +14°, с порывами ветра до 20 м/с.
Синоптики дали прогноз погоды на неделю, 8 декабря. Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди, а на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
По прогнозам завтра облачно. На Правобережье ночью умеренные, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя; на остальной теретории без осадков.
В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада, в день на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14° тепла; на остальной территории ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.