Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и какие температуры прогнозируют синоптики

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, при этом ветрено и прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7..+10°C.

Киев: температура +9..+11°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Львов: температура +5..+7°C, облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.

Днепр: температура +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Одесса: температура +13..+15°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Харьков: температура +8..+10°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Донецк: температура +8..+10°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Луганск: температура +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Симферополь: температура +13..+15°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Мелитополь: температура +10..+12°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

На западе страны возможны сильные дожди, в остальных регионах осадков не ожидается. Средняя дневная температура будет в пределах +7..+10°C.

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