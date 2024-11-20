Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и какие температуры прогнозируют синоптики
Киев • УНН
В Украине сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха будет колебаться от +7 до +10°C. На западе возможны сильные дожди и мокрый снег, в остальных регионах осадков не ожидается.
Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, при этом ветрено и прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7..+10°C.
Киев: температура +9..+11°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Львов: температура +5..+7°C, облачно с прояснениями, возможны дожди и мокрый снег.
Днепр: температура +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Одесса: температура +13..+15°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Харьков: температура +8..+10°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Донецк: температура +8..+10°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Луганск: температура +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Симферополь: температура +13..+15°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Мелитополь: температура +10..+12°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.
На западе страны возможны сильные дожди, в остальных регионах осадков не ожидается. Средняя дневная температура будет в пределах +7..+10°C.
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