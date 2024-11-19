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Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в столице ухудшится погода - ожидается сильный ветер: киевлянам советуют плотно закрывать окна

Завтра в столице ухудшится погода - ожидается сильный ветер: киевлянам советуют плотно закрывать окна

Киев  •  УНН

 • 7419 просмотра

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В столице 20 ноября ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с с температурой 0-2° ночью и 10° днем. КГГА предоставила рекомендации киевлянам по безопасности во время сильного ветра.

Завтра в Киеве ожидается сильный ветер - до 15-20 м/с, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"20 ноября в столице ожидается порывистый ветер, местами до 15-20 м/с. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

Добавим

Кроме того, ввиду сильного ветра, киевлян призвали придерживаться следующих правил безопасности:

- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков16 нояб. 2024, 19:42 • 175142 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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