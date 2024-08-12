Поджигали машины ВСУ: в Ивано-Франковской области задержали двух молодых людей

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Ивано-Франковщине двух местных жителей, которые совершили серию поджогов авто Сил обороны Украины. Об этом завило управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что в течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей на попытке поджечь еще два авто за раз.

Задержанными оказались - жители Долинской территориальной общины Калушского района.

В частности, 15-летний местный житель, который искал "легких денег" в Телеграмм-каналах, наткнулся на объявление с предложением "работы". После этого в чате ему предложили средства в обмен на сотрудничество.

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"Заказчика" интересовали поджоги админзданий ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и вывод из строя авто Вооруженных сил. Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

Из трех видов объектов, интересовавших заказчика, юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ. Для этого он привлек своего 18-летнего родственника.

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с доказательствами подрывной деятельности. Также у них изъято травматическое оружие, переделанное из стартового пистолета.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего фигуранта - резюмировали правоохранители.

Дополнение

Как выяснили следователи, фигуранты объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск

После выявления трех потенциальных целей, злоумышленники сфотографировали их и отправили на "согласование" заказчику. По его указанию молодые люди изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.

Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для "отчета". Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного. Правоохранители сорвали дальнейшие планы "заработка" благодаря задержанию обоих злоумышленников "по горячим следам".

Напомним

СБУ задержала 16-летнего жителя Днепра, который поджег внедорожник ВСУ по заказу рф. Подросток планировал еще несколько поджогов и теперь ему грозит до 8 лет заключения.