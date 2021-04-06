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"Двойной мутант": в США обнаружили новый вариант коронавируса

"Двойной мутант": в США обнаружили новый вариант коронавируса

Киев  •  УНН

 • 20072 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В районе залива Калифорнии обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Стэнфордская клиническая вирусологическая лаборатория путем геномной последовательности обнаружила и подтвердила один случай возникновения варианта, возникший в Индии.

Вариант обозначается как “двойной мутант”, поскольку он несет две мутации вируса, которые помогают ему закрепиться на клетках. Врач UCSF доктор Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным болезням, назвал этот вариант “менее простым”.

Он отметил, что вариант может быть более инфекционным, поскольку на него приходится 20% случаев в пострадавшем индийском штате Махараштра. За последнюю неделю количество случаев там выросла на 50%, сказал он.

Цитата

“Если вы находитесь в лифте с кем-то, инфицирован этим вариантом, вы, скорее всего, заразитесь этим вариантом”, — сказал директор Стэнфордской медицинской вирусологической лаборатории, доктор Бен Пинский.

Дополнительно

Чин-Хонг добавил, что пока рано заявлять, что вариант, который обнаружен впервые индийскими служащими здравоохранения в этом году, может вызвать повторное заражение или более устойчивым к антителам к вакцинам. Одна из мутаций была похожа на вариант, который впервые был обнаружен в Калифорнии. Еще одна мутация была обнаружена на вариантах, которые впервые были обнаружены в Бразилии и Южной Африке.

По данным Worldometers, в США зафиксировали 31490563 случаев коронавируса, 569197 человек умерли.

Напомним

В Африке обнаружен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может включать в себя до 40 мутаций.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о распространении британского варианта коронавируса во всех областях Украины и появление южноафриканского штамма в двух областях .

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