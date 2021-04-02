В Африці виявлено новий варіант коронавірусу

Деталі

За його словами, новий варіант був вперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

Наразі виявлений варіант патоген досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР), однак вже є “привід для занепокоєння”, позаяк поки немає даних про ефективність вже розроблених вакцин у разі застосування проти нього, зазначив очільник Africa CDC.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, з середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності COVID-19. Обмежувальні заходи для боротьби з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими, додав очільник Africa CDC.

Африка “повільно рухається в бік третьої хвилі”

За його словами, Африка “повільно рухається в бік третьої хвилі” пандемії. Згідно з даними Africa CDC, випадки зараження британським варіантом коронавірусу B. 1.1.7., який більш заразним, а також південноафриканським варіантом B. 1.3.5.1. були зафіксовані в 18 різних африканських країнах. Особливо сильне зростання COVID-захворюваності спостерігається в Центральній, Східній і Північній Африці.

Раніше Африканський союз уклав договір з компанією Johnson & Johnson на поставку 400 мільйонів доз її вакцини від коронавірусу, більшість з яких повинні бути здійснені в ПАР. Досі африканські країни отримали близько 30 мільйонів доз вакцини, з яких близько третини вже було використано. 28 африканських країн отримали цю препарати в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а 20 держав на базі двосторонніх договорів з виробниками вакцин.

Ситуація з COVID-19 в Африці

З початку пандемії в Африці було зафіксовано 4,2 мільйона випадків зараження коронавірусною інфекцією, кажуть у Africa CDC.

Доповнення

За даними міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, в двох областях України виявлено південноафриканський варіант коронавірусу.