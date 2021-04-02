В Африке обнаружен новый вариант коронавируса

Детали

По его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, которые приехали в Анголу.

Сейчас обнаруженный вариант патоген исследуют в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), однако уже есть “повод для беспокойства”, так пока нет данных об эффективности уже разработанных вакцин в случае применения против него, отметил глава Africa CDC.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта, с середине 2020 году не предоставляет данных о заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры по борьбе с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, добавил глава Africa CDC.

Африка “медленно движется в сторону третьей волны”

По его словам, Африка “медленно движется в сторону третьей волны” пандемии. Согласно данным Africa CDC, случаи заражения британским вариантом коронавируса B. 1.1.7., Который более заразным, а также южноафриканским вариантом B. 1.3.5.1. были зафиксированы в 18 различных африканских странах. Особенно сильный рост COVID-заболеваемости наблюдается в Центральной, Восточной и Северной Африке.

Ранее Африканский союз заключил договор с компанией Johnson & Johnson на поставку 400 млн доз ее вакцины от коронавируса, большинство из которых должны быть осуществлены в ЮАР. До сих пор африканские страны получили около 30 млн доз вакцины, из которых около трети уже были использованы. 28 африканских стран получили эту препараты в рамках международной инициативы COVAX, а 20 государств на базе двусторонних договоров с производителями вакцин.

Ситуация с COVID-19 в Африке

С начала пандемии в Африке было зафиксировано 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорят в Africa CDC.

Дополнение

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в двух областях Украины выявлено южноафриканский вариант коронавируса.