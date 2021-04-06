“Подвійний мутант”: у США виявили новий варіант коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В районі затоки Каліфорнії виявили новий варіант коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
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Стенфордська клінічна вірусологічна лабораторія шляхом геномної послідовності виявила та підтвердила один випадок виникнення варіанту, що виник в Індії.
Варіант позначається як “подвійний мутант”, оскільки він несе дві мутації вірусу, які допомагають йому закріпитися на клітинах. Лікар UCSF доктор Пітер Чін-Хонг, експерт з інфекційних хвороб, назвав цей варіант “менш простим”.
Він зазначив, що варіант може бути більш інфекційним, оскільки на нього припадає 20% випадків у постраждалому індійському штаті Махараштра. За останній тиждень кількість випадків там зросла на 50%, сказав він.
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“Якщо ви перебуваєте в ліфті з кимось, хто інфікований цим варіантом, ви, швидше за все, заразитесь цим варіантом”, — сказав директор Стенфордської клінічної вірусологічної лабораторії, доктор Бен Пінський.
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Чін-Хонг додав, що поки рано заявляти, що варіант, який виявлений вперше індійськими службовцями охорони здоров’я цього року, може спричинити повторне зараження або є більш стійким до антитіл до вакцин. Одна з мутацій була схожа на варіант, який вперше був виявлений у Каліфорнії. Ще одна мутація була виявлена на варіантах, які вперше були виявлені в Бразилії та Південній Африці.
За даними Worldometers, у США зафіксували 31 490 563 випадків коронавірусу, 569 197 осіб померли.
Нагадаємо
В Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який може містити в собі до 40 мутацій.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про поширення британського варіанту коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму у двох областях.