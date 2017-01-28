Супруги пенсионеры погибли во время пожара в Ровенской области

Пожар произошел в полдень. До приезда спасателей местные жители быстро потушили возгорание. Однако в доме обнаружили тела погибших супругов - 76-летнего мужчины и его 68-летней жены.

Огонь уничтожил кровать и постель в доме. Эксперты устанавливают причины возгорания дома.

Как сообщал УНН, во время пожара в Одесской области погиб охранник базы отдыха.