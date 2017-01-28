Подружжя пенсіонерів загинуло під час пожежі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Двох загиблих пенсіонерів виявили у власному будинку під час пожежі в райцентрі Острог, що на Рівненщині. Про це проінформували у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області, повідомляє УНН.
Пожежа сталася в обідню пору. До приїзду рятувальників місцеві мешканці швидко загасили загорання. Однак у будинку виявили тіла загиблого подружжя - 76-річного чоловіка та його 68-річної дружини.
Вогонь знищив ліжко і постіль у будинку. Експерти встановлюють причини загорання будинку.
Як повідомляв УНН, під час пожежі на Одещині загинув охоронець бази відпочинку.