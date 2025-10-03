Подразделение "Феникс" ГПСУ получит 1 млрд гривен на закупку дронов: правительство приняло решение
Киев • УНН
Кабинет министров выделил 1 млрд гривен Министерству внутренних дел для подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы. Средства пойдут на закупку ударных и разведывательных дронов, а также необходимого оборудования.
Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 1 млрд гривен на закупку дронов для подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство выделило 1 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на усиление возможностей подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы
Средства будут направлены на закупку современных ударных и разведывательных дронов и необходимого оборудования и материалов для их работы.
Свириденко отметила, что "Феникс" - первое в рамках ГПСУ подразделение БПЛА и одно из самых эффективных. За прошлый год им было поражено около 8 тыс. вражеских целей, а потеря техники врага достигла 60 млн долларов.
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) 1 млрд гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.
Напомним
В Киеве ожидают, что общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине, в этом месяце достигнет 3,5 млрд. долл.