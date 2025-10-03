Подразделение "Феникс" ГПСУ получит 1 млрд гривен на закупку дронов: правительство приняло решение

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 11942 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 17711 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28725 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29920 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 20859 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35814 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30943 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20108 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20091 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16443 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
84%
755мм
Популярные новости
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto3 октября, 12:20 • 11923 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 23976 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16841 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 3490 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ17:22 • 3118 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 16893 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 24063 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 28725 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 29920 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 35814 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Беларусь
Крым
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 3568 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 11942 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 27209 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 30654 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 73604 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Подразделение "Феникс" ГПСУ получит 1 млрд гривен на закупку дронов: правительство приняло решение

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Кабинет министров выделил 1 млрд гривен Министерству внутренних дел для подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы. Средства пойдут на закупку ударных и разведывательных дронов, а также необходимого оборудования.

Подразделение "Феникс" ГПСУ получит 1 млрд гривен на закупку дронов: правительство приняло решение

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 1 млрд гривен на закупку дронов для подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство выделило 1 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на усиление возможностей подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Госпогранслужбы 

- сообщила Свириденко.

Средства будут направлены на закупку современных ударных и разведывательных дронов и необходимого оборудования и материалов для их работы.

Свириденко отметила, что "Феникс" - первое в рамках ГПСУ подразделение БПЛА и одно из самых эффективных. За прошлый год им было поражено около 8 тыс. вражеских целей, а потеря техники врага достигла 60 млн долларов.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) 1 млрд гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Напомним

В Киеве ожидают, что общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине, в этом месяце достигнет 3,5 млрд. долл.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственная граница Украины
Юлия Свириденко
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Верховная Рада
Украина
Киев