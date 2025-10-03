Підрозділ “Фенікс” ДПСУ отримає 1 млрд гривень на закупівлю дронів: уряд ухвалив рішення
Київ • УНН
Кабінет міністрів виділив 1 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ для підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби. Кошти підуть на закупівлю ударних та розвідувальних дронів, а також необхідного обладнання.
Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 1 млрд гривень на закупівлю дронів для підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд виділив 1 млрд гривень з резервного фонду держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Держприкордонслужби
Кошти буде скеровано на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів та необхідного обладнання й матеріалів для їхньої роботи.
Свириденко зазначила, що "Фенікс" - перший у межах ДПСУ підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік ним було уражено близько 8 тис. ворожих цілей, а втрата техніки ворога сягнула 60 млн доларів.
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд виділив на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) 1 млрд гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави.
Нагадаємо
У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол.