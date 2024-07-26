Подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион привезли в Галицкий районный суд Львова. Он находится в зале суда, передает УНН.

Детали

Перед началом заседания дочь Ирины Фарион - София - находясь в зале суда сказала, что последнее сообщение от матери ей пришло в 19:13.

"Мне пришло от нее последнее сообщение: "Вызвала такси", в 19:13", - сказала София.

София спросила у подозреваемого в зале суда, почему он убил Фарион и что она ему сделала, на что подозреваемый ответил: "Время покажет".

Как сообщалось ранее, прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

Правоохранители 26 июля сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион.