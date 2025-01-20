Подозрение экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева: суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения
Киев • УНН
Соломенский суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Макса Назарова. Экс-ведущего подозревают в дискредитации Украины и распространении пророссийских нарративов.
21 января Соломенский суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу об антиукраинской деятельности экс-ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne» Максу Назарову завтра в 10:00. Судьей назначен Сергей Агафонов.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Завтра, 21 января в 10:30 Соломенский суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения экс-ведущему телеканалов, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву, Максу Назарову.
Его подозревают в дискредитации Украины на международной арене и расшатывании общественно-политической обстановки внутри нашего государства. Назарову грозит 8 лет заключения.
Напомним,
Служба безопасности Украины собрала доказательства и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.
После начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля, говорится в материалах дела.
Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских «политэкспертов». 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова.