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Подозрение экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева: суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения

Подозрение экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева: суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

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Соломенский суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Макса Назарова. Экс-ведущего подозревают в дискредитации Украины и распространении пророссийских нарративов.

21 января Соломенский суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу об антиукраинской деятельности экс-ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne» Максу Назарову завтра в 10:00. Судьей назначен Сергей Агафонов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Завтра, 21 января в 10:30 Соломенский суд планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения экс-ведущему телеканалов, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву, Максу Назарову.

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Его подозревают в дискредитации Украины на международной арене и расшатывании общественно-политической обстановки внутри нашего государства. Назарову грозит 8 лет заключения.

Напомним,

Служба безопасности Украины собрала доказательства и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.

После начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля, говорится в материалах дела.

Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских «политэкспертов». 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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