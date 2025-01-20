Підозра ексведучому каналів Медведчука та Мураєва: суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу
Київ • УНН
Солом'янський суд Києва розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Макса Назарова. Ексведучого підозрюють у дискредитації України та поширенні проросійських наративів.
21 січня Солом'янський суд Києва планує розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі щодо антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne" Максу Назарову завтра о 10:00. Суддею призначено Сергія Агафонова.
Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Завтра, 21 січня о 10:30 Солом'янський суд планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу ексведучому телеканалів, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву, Максу Назарову.
Його підозрюють у дискредитації України на міжнародній арені та розхитуванні суспільно-політичної обстановки всередині нашої держави. Назарову загрожує 8 років ув'язнення.
Нагадаємо
Служба безпеки України зібрала докази і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.
Після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля, йдеться у матеріалах справи.
Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів". 18 січня СБУ провела обшуки у Макса Назарова.