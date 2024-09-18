В Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. Подростки действовали по указаниям так называемого «куратора». Теперь им грозит до восьми лет за решеткой. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

Детали

Поджигателями оказались две девушки в возрасте 15 и 16 лет.

Они причастны к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины. Правоохранители установили, что злоумышленницы действовали по указаниям так называемого «куратора», который обещал им вознаграждение.

Как сообщается, одна из девушек получила предложение заработать легкие деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от парня, с которым познакомилась через мессенджер.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

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