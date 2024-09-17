На заказ подожгли полицейскую машину: в Одесской области задержали молодых людей

В Одесской области правоохранители задержали двух молодых людей, которые по заказу "куратора" подожгли полицейский автомобиль. Теперь им грозит до 10-ти лет тюрьмы. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.

Детали

Ребята облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину правоохранителей, припаркованную на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции.

Поджигателями оказались двое односельчан из Раздельнянской громады, которые за вознаграждение от российских кураторов согласились на преступление.

Действия правонарушителей квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. За содеянное им грозит до 10-ти лет заключения.

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