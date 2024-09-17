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На замовлення підпалили поліцейську автівку: на Одещині затримали молодиків

На замовлення підпалили поліцейську автівку: на Одещині затримали молодиків

Київ • УНН

 • 14632 перегляди

Двох молодиків затримали за підпал поліцейської автівки на замовлення "куратора". Їм загрожує до 10 років ув'язнення за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

В Одеській області правоохоронці затримали двох молодиків, які на замовлення "куратора" підпалили поліцейський автомобіль. Тепер їм загрожує до 10-ти років тюрьми. Про це повідомили в Нацполіції, передає УНН.

Деталі

Хлопці облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили та загасили працівники поліції.

Паліями виявились двоє односельців з Роздільнянської громади, які за винагороду від російських кураторів погодились на злочин.

Дії правопорушників кваліфікували як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За скоєне їм загрожує до 10-ти років ув’язнення.

СБУ затримала трьох підпалювачів військових авто на Донеччині05.09.24, 13:14 • 18274 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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