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Підпалили військову автівку: на Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат

Підпалили військову автівку: на Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат

Київ • УНН

 • 15044 перегляди

Дві дівчини 15 і 16 років підпалили автомобіль для ЗСУ за вказівкою "куратора", який обіцяв винагороду. Їм загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого "куратора". Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомили в Національній поліції, передає УНН.

Деталі

Паліями виявились двоє дівчат віком 15 і 16 років.

Вони причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України. Правоохоронці встановили, що зловмисниці діяли за вказівками так званого "куратора", який обіцяв їм винагороду.

Як повідомляється, одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

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На замовлення підпалили поліцейську автівку: на Одещині затримали молодиків17.09.24, 17:27 • 14632 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
poltavska-oblastПолтавська область
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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