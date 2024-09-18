Підпалили військову автівку: на Полтавщині викрили двох неповнолітніх дівчат
Київ • УНН
Дві дівчини 15 і 16 років підпалили автомобіль для ЗСУ за вказівкою "куратора", який обіцяв винагороду. Їм загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.
У Полтавській області викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів. Підлітки діяли за вказівками так званого "куратора". Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомили в Національній поліції, передає УНН.
Деталі
Паліями виявились двоє дівчат віком 15 і 16 років.
Вони причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України. Правоохоронці встановили, що зловмисниці діяли за вказівками так званого "куратора", який обіцяв їм винагороду.
Як повідомляється, одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.
На замовлення підпалили поліцейську автівку: на Одещині затримали молодиків17.09.24, 17:27 • 14632 перегляди