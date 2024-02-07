Подорожание шенгенских виз: стоимость визы вырастет до 90 евро, также растут сопутствующие сборы от визовых агентств

В 2024 году подорожают Шенгенские визы для граждан стран, которые не являются членами ЕС и не пользуются 90-дневным безвизовым режимом ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает euronews, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия подала предложение по увеличению базового сбора за шенгенскую визу в 2024 году. Если оно будет принято, стоимость визы вырастет на 12% с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.

ЕС также планирует еще больше повысить плату для стран, которые демонстрируют "недостаточное сотрудничество по вопросам реадмиссии", что означает принятие лиц, высланных из стран-членов ЕС, для повторного въезда. Для стран, которые не продемонстрировали сотрудничества в сфере реадмиссии граждан, стоимость возрастет со 120 до 135 евро и со 160 до 180 евро.

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Кроме того, Комиссия предложила разрешить внешним провайдерам шенгенских виз увеличить свои сборы в соответствии с изменениями. Максимальная сумма, которую могут взимать внешние провайдеры, такие как визовые агентства, собирающие заявления на получение шенгенских виз от имени государств-членов ЕС, обычно составляет половину стандартного сбора. Комиссия предлагает повысить эту сумму с 40 до 45 евро.

В отличие от этого, плата за продление шенгенской визы останется фиксированной на уровне 30 евро.

Комиссия подчеркнула, что предложенное повышение цен вызвано ростом уровня инфляции в ЕС. Пересмотр стоимости шенгенских виз происходит каждые три года.

ЕС также объявил о планах ввести шенгенскую визу, которая будет выдаваться только с помощью цифровых технологий, что обсуждалось в 2022 году. Путешественники смогут подавать заявки онлайн независимо от страны, которую они планируют посетить. Цифровая версия заменит нынешнюю систему наклеек в паспортах. Европейская комиссия заявляет, что надеется ввести цифровую платформу до 2028 года.

Если ЕС внедрит изменения, то они вступят в силу через 20 дней после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Шенгенские визы необходимы для граждан стран, не входящих в ЕС, которые не пользуются 90-дневным безвизовым режимом ЕС и Шенгенской зоны.

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