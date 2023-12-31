В ЕС согласовали "частичное" принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния присоединятся к Шенгенской зоне с открытыми границами в воздухе и на море. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию, передает УНН.

Детали

Члены Евросоюза единогласно одобрили поэтапную интеграцию Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Сегодняшний день знаменует собой исторический момент для Болгарии и Румынии. И день большой гордости граждан Румынии и Болгарии. С марта они смогут свободно пересекать внутренние морские и воздушные границы без пограничного контроля. Это важный шаг вперед для обеих стран и для Шенгенской зоны в целом - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что обсуждение даты возможной отмены проверок лиц на сухопутных границах будут продолжаться в 2024 году, и ожидается, что решение ЕС по этому вопросу будет принято в "разумные сроки".

Дополнение

Болгария и Румыния с 2007 года работают над тем, чтобы стать частью Шенгенской зоны. Еврокомиссия объявила о готовности двух стран на этот шаг еще в 2011 году, но процесс блокировали различные страны ЕС.

Австрия согласилась на воздушный и морской "Шенген" для Румынии и Болгарии

В декабре 2022 года Совет Евросоюза согласовал решение, но Австрия в итоге заблокировала его из-за "слабых усилий" по борьбе с нелегальной миграцией.

В 2023 году присоединение к Шенгену блокировала Венгрия, которая критиковала Болгарию за введение налога на транзит российского газа.

Справочно

Шенгенская зона - это группа стран Европы, которые договорились об отмене между собой пограничного контроля. Таким образом, люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо задержек. На данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Напомним,

Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят людям, планирующим поездку в Шенгенскую зону, подавать онлайн-заявку на получение визы.