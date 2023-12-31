В ЕС согласовали "частичное" принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону
Болгария и Румыния присоединятся к Шенгену с открытыми воздушными и морскими границами; проверки на сухопутных границах будут обсуждаться в 2024 году.
Оккупанты пытаются пугать данными о применении химического оружия - Гуменюк
Оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они покидали свои позиции.
В Хмельницкой области ночью обезвредили один "Shahed", был пожар на объекте критической инфраструктуры
Украинская противовоздушная оборона обезвредила беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области, который вызвал пожар на объекте инфраструктуры, обошлось без жертв.
Массированный авиаудар по Украине: в Днепре возросло количество погибших
В Днепре в больнице умер еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря.
россияне более 126 раз обстреливали Запорожскую область: один человек погиб
Российские войска совершили 126 обстрелов 22 населенных пунктов Запорожской области, что привело к жертвам и разрушениям инфраструктуры и жилых домов.
Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.
Количество пострадавших в атаке врага по Харькову возросло до 28 человек
Харьков подвергся ракетным ударам и атаке беспилотника, в результате чего 28 гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения. Жилые районы и здания были значительно повреждены.
Пожар на объекте критической инфраструктуры возник после атаки врага по Киевской области этой ночью
Киевщина этой ночью была атакована ударными дронами.
Враг за сутки 10 раз обстреливал Херсона и окрестности: есть погибшие
В населенных пунктах Херсонской тергромады есть разрушения и погибшие.
Массированная ракетная атака по столице: количество жертв снова возросло
Количество жертв ракетного обстрела Киева возросло до 19; поисково-спасательные работы продолжаются.