Австрия согласилась на воздушный и морской "Шенген" для Румынии и Болгарии

Австрия согласилась на постепенное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом пишет АРА, передает УНН.

Как сообщило правительство в Бухаресте, Румыния, Болгария и Австрия достигли "политического соглашения" по расширению Шенгенской зоны. Согласно заявлению МВД Румынии, запланировано постепенное присоединение к Шенгенской зоне. Это означает, что Болгария и Румыния будут применять правила Шенгенского соглашения на своих воздушных и морских границах с марта 2024 года говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что договоренность была достигнута 23 декабря между министерствами внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии. После этого она обсуждалась по дипломатическим каналам на уровне министерств иностранных дел и представительств ЕС - чтобы ее можно было юридически инкорпорировать в решение Комитета постоянных представителей (COREPER).

МВД Румынии поблагодарило Европейскую комиссию и испанское председательство в Совете ЕС, а также министерства внутренних дел Австрии и Болгарии за "конструктивные переговоры", которые в конце концов сделали это соглашение возможным.

В свою очередь премьер-министр Румынии Марчел Чолаку Чолаку написал в Фейсбуке, что власти страны полны решимости успешно завершить переговоры о полноправном членстве в Шенгенской зоне в следующем году.

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