Венгрия угрожает наложить вето на Шенгенскую заявку Болгарии из-за налога на транзит газа
Киев • УНН
Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за налога на транзит российского газа, связывая это вето с защитой своей энергетической безопасности. Этот шаг происходит на фоне дискуссий в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в беспаспортную Шенгенской зоны Европы, если она не отменит налог на транзит российского газа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Угроза вето произошла после договоренности между всеми 27 членами Европейского Союза, кроме Венгрии, начать переговоры о вступлении с Украиной, несмотря на ее вторжение со стороны России.
Отмечается, что Венгрия четко дала понять Болгарии, что она наложит вето на ее вступление, если налог на основной маршрут импорта газа в Венгрию останется в силе.
Мы четко дали понять болгарам, что если они долго будут угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии, тогда мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону
Он сказал, что Венгрия снимет свое вето, как только налог на транзит будет отменен.
Контекст
В то время как страны Западной Европы приложили большие усилия, чтобы отказаться от российского газа, Венгрия получала 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России по соглашению, подписанному в 2021 году, в основном через Болгарию и Сербию.
Венгрия угрожает наложить вето на Шенгенскую заявку Болгарии из-за налога на транзит газа
Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за налога на транзит российского газа, связывая это вето с защитой своей энергетической безопасности. Этот шаг происходит на фоне дискуссий в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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