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Подорожчання шенгенських віз: вартість візи зросте до 90 євро, також зростають супутні збори від візових агентств

Подорожчання шенгенських віз: вартість візи зросте до 90 євро, також зростають супутні збори від візових агентств

Київ • УНН

 • 22065 перегляди

Європейська комісія запропонувала підвищити плату за шенгенські візи у 2024 році через зростання інфляції в ЄС.

У 2024 році здорожчають Шенгенські візи для громадян країн, які не є членами ЄС і не користуються 90-денним безвізовим режимом ЄС та Шенгенської зони. Про це повідомляє euronews, передає УНН.

Деталі

Європейська комісія подала пропозицію щодо збільшення базового збору за шенгенську візу у 2024 році. Якщо вона буде прийнята, вартість візи зросте на 12% з 80 до 90 євро для дорослих і з 40 до 45 євро для дітей.

ЄС також планує ще більше підвищити плату для країн, які демонструють "недостатню співпрацю з питань реадмісії", що означає прийняття осіб, висланих з країн-членів ЄС, для повторного в'їзду. Для країн, які не продемонстрували співпраці у сфері реадмісії громадян, вартість зросте зі 120 до 135 євро та зі 160 до 180 євро.

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Крім того, Комісія запропонувала дозволити зовнішнім провайдерам шенгенських віз збільшити свої збори відповідно до змін. Максимальна сума, яку можуть стягувати зовнішні провайдери, такі як візові агентства, що збирають заяви на отримання шенгенських віз від імені держав-членів ЄС, зазвичай становить половину стандартного збору. Комісія пропонує підвищити цю суму з 40 до 45 євро.

На відміну від цього, плата за продовження шенгенської візи залишиться фіксованою на рівні 30 євро.

Комісія підкреслила, що запропоноване підвищення цін викликане зростанням рівня інфляції в ЄС. Перегляд вартості шенгенських віз відбувається кожні три роки.

ЄС також оголосив про плани запровадити шенгенську візу, яка буде видаватися лише за допомогою цифрових технологій, що обговорювалося у 2022 році. Мандрівники зможуть подавати заявки онлайн незалежно від країни, яку вони планують відвідати. Цифрова версія замінить нинішню систему наклейок у паспортах. Європейська комісія заявляє, що сподівається запровадити цифрову платформу до 2028 року.

Якщо ЄС впровадить зміни, то вони набудуть чинності через 20 днів після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Шенгенські візи необхідні для громадян країн, що не входять до ЄС, які не користуються 90-денним безвізовим режимом ЄС та Шенгенської зони.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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