Politico: ЄС може обмежити пересування російських дипломатів Шенгенською зоною
Київ • УНН
ЄС може обмежити виїзд російських дипломатів за межі країни, в якій вони акредитовані, в рамках нових санкцій проти росії, які обговорюються напередодні річниці її вторгнення в Україну.
Євросоюз може обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані, і таким чином заборонити їм пересуватися іншими країнами Шенгенської зони. Про це з посиланням на власні джерела передає Politico, пише УНН.
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За даними джерел серед дипломатів, знайомих із планом, така пропозиція включена до 13-го пакету європейських санкцій проти Росії.
Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка минулого року наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів. Зокрема, чеський уряд наполягав, щоб російським дипломатам видавали спеціальні візи та посвідки на проживання.
13 пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх - журналіст04.02.24, 21:03 • 114256 переглядiв
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Видання зазначає, що реалізувати таку ідею буде складно, оскільки основна частина поїздок у межах Шенгенської зони часто не контролюється.
Водночас відомо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі торік запропонував наполягати на біометричних паспортах для дипломатів.
Нагадаємо
Лідери Європейського Союзу обговорюють новий пакет санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну