Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне
ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info
Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus. Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.
В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш
Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры
Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.
ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале
Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.
Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах
Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы
Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию
В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.
Профильный комитет поддержал законопроект Зеленского о множественном гражданстве
Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, внесенный президентом Зеленским, который, в том числе, позволяет регулировать выдачу украинских паспортов иностранцам, которые защищают независимость Украины.
Рада завтра рассмотрит новый законопроект о мобилизации - нардеп
Украинский парламент рассмотрит новый законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.