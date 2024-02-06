Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

Евросоюз может ограничить поездки российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, и таким образом запретить им передвигаться по другим странам Шенгенской зоны. Об этом со ссылкой на собственные источники передает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным источников среди дипломатов, знакомых с планом, такое предложение включено в 13-й пакет европейских санкций против россии.

Это предложение является давней просьбой Чехии, которая в прошлом году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и вид на жительство.

13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех - журналист

Дополнение

Издание отмечает, что реализовать такую идею будет сложно, поскольку основная часть поездок в пределах Шенгенской зоны часто не контролируется.

В то же время известно, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в прошлом году предложил настаивать на биометрических паспортах для дипломатов.

Напомним

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