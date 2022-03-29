Подоляк считает 15-летние переговоры по Крыму "революционным предложением"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Предложенные Украиной россии переговоры длинною в 15 лет по "крымской проблематике" советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает "революционными", об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет – это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины", - написал Подоляк.
Детали
По его мнению, отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны.
Также, по словам советника главы ОП, присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора о гарантиях безопасности «накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат».
"Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", - считает Подоляк.
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Как писал УНН, на сегодняшних переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.
Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины – россию.
Взамен - Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.
Добавим, что предполагается, что проведение, скажем, военных учений на территории Украины будет иметь место с согласия стран-гарантов.