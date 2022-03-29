Подоляк вважає 15-річні переговори щодо Криму "революційною пропозицією"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Запропоновані Україною Росії переговори довжиною в 15 років щодо "кримської проблематики" радник глави офісу Президента України Михайло Подоляк вважає "революційними", про це він написав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Прямі двосторонні переговори з кримської проблематики і фіксація нинішнього становища на 15 років - це революційна пропозиція. Так як це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорний порядок. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. А крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, так як для нас Крим, безумовно, є частиною України", - написав Подоляк.
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На його думку, відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання - ключ до загального припинення війни.
Також, за словами радника глави ОП, присутність поряд з США, Великою Британією, Туреччиною, Німеччиною та іншими країнами Росії в якості країни-підписанта багатостороннього договору про гарантії безпеки "накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат".
"Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами", - вважає Подоляк.
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Як писав УНН, на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі українська делегація запропонувала російській стороні 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що бачать серед країн-гарантів безпеки України - Росію.
Натомість - Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала Росія.
Додамо, що передбачається, що проведення, скажімо, військових навчань на території України матиме місце за згодою країн-гарантів.